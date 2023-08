Sarri | «il calendario della Lazio non è casuale | subito tre trasferte di fila contro Juve | Napoli e Milan»

(Di sabato 19 agosto 2023) La conferenza stampa di Maurizioalla vigilia di Lecce-. La sua conferenza tratta da lasiamonoi.it. Inizia la terza stagione alla, dopo il secondo posto cosa chiede? “Le stesse cose, il campionato è difficile, ci sono squadre più attrezzate di noi. L’anno scorso abbiamo beneficiato degli sforzi degli altri in Europa, non penso che si ripeterà, sarà ancora più difficile. Ci sono sulla carta le stesse difficoltà”. Che Serie A sarà? “Mi sembra in leggera crescita, non prendo per oro colato quello che è successo in Europa, un po’ hanno aiutato i sorteggi. Però mi sembra in crescita”. Quest’anno per la Champions serve un altro miracolo? “Penso che i valori siano in linea con l’anno scorso, dobbiamo fare qualcosa ai limiti delle nostre potenzialità per lottare per la Champions”. I nuovi? “Sono quasi ...

'Il 75% delle notizie che avete scritto su di me eranobufale' ROMA (ITALPRESS) - 'Il fatto che il mercato sia ancora aperto è uno scandalo. Così ...