Sardegna | la denuncia del comune di Baunei | «Hanno rubato una foto della nostra spiaggia per pubblicizzare Corfù»

Leggi su open.online

(Di sabato 19 agosto 2023) «Cari gestori del profilo Hellenic World, i vostri 644 mila follower, le 67 mila persone chemesso il ‘like’ sul vostro post, dovrebbero sapere che il luogo ritratto non è la (bellissima, ci mancherebbe), ma Ispuligedenie – Cala Mariolu, a, in». Così ildiha lamentato con un post su Facebook che la pagina social seguitissima per leche posta sulle attrazioni greche ha preso un’immagine di unasarda e l’ha spacciata per una bellezza ellenica. «Vi chiediamo di prestare più attenzione, anche a tutela delle tantissime persone che in buona fede fanno affidamento su informazioni errate per visitare, o sognare di visitare, ciò che vedono», concludono accanto allo screen incriminato di Hellenic World. ...