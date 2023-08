Sant' Antimo | rapina ad armi spianate alla pompa di benzina | ci sono anche 2 minori

(Di sabato 19 agosto 2023) A 16 anni già con lein pugno, puntate contro gli impiegati di unadi. Accade ain via Appia. Due 16enni con un complice 19enne arrivano in sella ad uno scooter nel piazzale di un distributore di carburanti, armati perrlo e scappano. Poi, arriva la chiamata al 112: i carabinieri della tenenza die quelli della sezione radiomobile di Giugliano in Campania si mettono sulle tracce deitori. Li individuano in un edificio abbandonato poco lontano. Circondano la struttura e poi fanno irruzione. Sequestrate leutilizzate per la, una pistola e un fucile repliche senza tappo rosso. Recuperatala refurtiva, nascosta addosso ...

