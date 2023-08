Samsung prepara i display OLED senza cornici | eccone un assaggio

... il System - on - Chip (SoC) Snapdragon 8 Gen 3 , sia fare il suo grande debutto il prossimo ottobre. Questo potente chipset è destinato a guidare l'intera lineaGalaxy S24 in uscita ...Dopo il debutto dei nuovi Galaxy Tab S9 , Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra (tutti e tre in foto), presentati lo scorso luglio e già disponibili sul mercato italiano,anche il ...In Europa TikTok sia rendere opzionale l'algoritmo che seleziona i video dei feed Per Te e Live, in modo da ... L'android più piccolo e potenteGalaxy S23 , in offerta oggi da ...

Odiate le cornici Samsung prepara il display veramente full screen GizChina.it

Alla conferenza Display Business Forum 2023, Samsung ha mostrato al pubblico la sua tecnologia All-Around Full Screen.Se state cercando un bel TV, oggi ci sono offerte molto diverse fra loro ma accomunate da prezzi decisamente inferiori al normale. Stiamo parlando di OLED Sony e Samsung, ma anche dei QLED Hisense che ...