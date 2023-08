Sampdoria Women | protesta delle giocatrici | “Discriminate rispetto alla squadra maschile”

(Di sabato 19 agosto 2023) E’ una lettera estremamente eloquente quelladella, che hanno denunciato una discriminazionenell’ambitodifficoltà societarie che riguardano il club blucerchiato: “A meno di un mese dall’inizio del campionato di Serie A, la rosa disponibile non è ancora stata convocata per l’inizio dell’attività. A causa di questi continui ritardi e mancanza di comunicazione ci ritroviamo in uno stato di totale disagio, senza alloggi né retribuzione. A differenza della, non abbiamo ancora percepito il pagamento della mensilità di giugno relativopassata stagione. Ancora una volta, appare evidente come i ...

Commenta per primo 'Bambole, non c'è una lira' . Sbrigativamente la battuta a mo' di epitaffio calza a pennello per il probabile l'addio forzato dellaal campionato di serie A . Una rinuncia preannunciata dalla società fin dal 19 luglio scorso. Diventerà effettiva dopo l'invio di una pec alla Federcalcio, divisione femminile, ...

L'"esordio" per la nuova casa delle Women è fissato per il 30 settembre nel match di campionato contro la Sampdoria, squadra che, però, potrebbe non presentarsi ai nastri di partenza della Serie A ...La storia della Sampdoria Women sta assumendo connotati surreali, la posizione della nuova proprietà non arriva. O meglio, continui ripensamenti sul fare o meno la squadra stanno portando però a una ...