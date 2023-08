(Di sabato 19 agosto 2023) Laè vicinissima alla firma di Roberto, centrocampista argentino ex Juve ed Udinese. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero Veneto, lasarebbe addaldi Robertoa parametro zero. La fumata bianca potrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana. Chiusa l’esperienza all’Udinese al termine della stagione scorsa, il Tucu resterà a giocare in Italia nonostante gli siano arrivate offerte anche da altre paesi. Sarà quindi uno dei giocatori di spicco del campionato cadetto.

Sampdoria, clamoroso colpo in B: ad un passo l'arrivo di Pereyra Calcio News 24

Italia addio, Tomas Rincon ricomincia dal Brasile. Come spiega Sky Sport, l'ex centrocampista granata attualmente svincolato dopo l'esperienza alla Sampdoria o ha scelto infatti ...La Sampdoria vorrebbe tentare il clamoroso colpo Pereyra a parametro zero: Pirlo avrebbe messo sul piatto dell'argentino l'offerta ...