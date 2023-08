Samardzic | dopo l’Inter un club di Serie A non lo molla | le ultime ? Sky

l'incredibile dietrofront incassato per Lazarnonostante le visite mediche svolte dal calciatore e l'accordo totale raggiunto con l'Udinese, il club nerazzurro ha immediatamente ...Lo stesso vale per Thauvin, che aveva perso intensitàdue anni in Messico. Ha grande tecnica, ... Tra le fila bianconere è rimasto Lazar: "E' un giocatore dell'Udinese, che ha avuto ...In chiusura, parla di Lazar, tornato alla basela trattativa clamorosamente interrotta con l'Inter: "E' un giocatore dell'Udinese " puntualizza Sottil " che ha avuto questa ...

Samardzic-Juve sì o no Udinese, Sottil e le parole in conferenza Tuttosport

Lazio-Samardzic – La formazione biancoceleste sfiderà domenica 20 agosto alle ore 20:45 il Lecce di Roberto D’Aversa, match valido per la prima giornata di Serie A. Inoltre, la Lazio, continua a lavor ...La Lazio continua il suo forte pressing per Lazar Samardzic dell'Udinese dopo l'occasione persa dall'Inter. Sarri vuole un centravanti di qualità dopo la partenza di Milinkovic-Savic e il serbo ...