Salerno | rinviata la riapertura del Parco Mercatello

Leggi su zon

(Di sabato 19 agosto 2023) Aslitta ancora l’apertura deldel. I lavori sarebbero dovuti terminare lo scorso 14 agosto dopo diverse proroghe ma la struttura rimane ancora chiusa. L’appalto prevedeva – come riporta “La Città” – trecento giorni a partire dal 23 settembre del 2022. La scadenza del nuovo termine Il tempo è trascorso, di proroga in proroga, si è arrivati a una nuova scadenza: il 14 agosto di quest’anno. Anche questa data, però risulta non essere stata rispettata. “Leggeremo le motivazioni ufficiali che la ditta ci invierà, ma che ci ha anche già anticipato nel corso dei sopralluoghi che abbiamo tenuto in questi giorni: la consegna dei lavori slitterà a fine ottobre, al più tardi, il mese successivo”, ha chiarito l’assessore comunale delegato all’Ambiente, Massimiliano Natella. Segui ZON.IT su Google News.