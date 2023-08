Salerno | minaccia di morte l’ex moglie | arrestato

(Di sabato 19 agosto 2023) La sera del 17 agosto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per atti persecutori e resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale, il cittadino extracomunitario M. G. A. D. L’uomo, non accettando la conclusione della relazione sentimentale, si sarebbe presentato, tra l’altro in stato di ubriachezza, sul luogo di lavoro della exndola di, per poi scagliarsi contro i Carabinieri intervenuti ed allertati dalla stessa donna tramite il numero di emergenza 112 della Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Segui ZON.IT su Google News.

Ancora un caso di violenza sulle donne. Aun 56enne originario dello Sri Lanka è stato arrestato dopo aver minacciato di morte la sua ex compagna perchè non accettava la conclusione della relazione sentimentale. I carabinieri sono ...Un 56enne originario dello Sri Lanka è stato arrestato adopo aver minacciato di morte la sua ex compagna. I carabinieri sono intervenuti a seguito della denuncia della donna, una 50enne indiana. L'arresto L'uomo, dopo aver minacciato più volte l' ...Dramma sfiorato in via Lucio Petrone, a: una donna ha minacciato di uccidere il suo figlioletto di due anni. La madre ha inviato 'l'avviso', tramite messaggio, al marito che ha immediatamente allertato i carabinieri giunti subito ...

Salerno, minaccia di uccidere la ex: arrestato 56enne - Salernonotizie.it Salernonotizie.it

Giovedì sera i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, diretti dal Maggiore Antonio Corvino, hanno arrestato in flagranza di reato per atti persecutori e resistenza, ...per poi scagliarsi contro i Carabinieri intervenuti ed allertati dalla stessa donna tramite il numero di emergenza 112 della Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno.