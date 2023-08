Salernitana | Sousa | «Siamo realisti | l’obiettivo è la salvezza»

(Di sabato 19 agosto 2023) Le parole di Paulo, tecnico della, sugli obiettivi stagionali della squadra campana. I dettagli Pauloha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-. PAROLE – «I tifosi cantavano “Portaci in Europa”, ma a me piace essere realista ancor prima di essere ambizioso. Da quando sono arrivato, e in tutte le piazze dove ho lavorato, cerco di essere serio e di concentrarmi sulla crescita individuale e collettiva della squadra che guido. La mentalità è sempre la stessa: in casa e fuori noi vogliamo vincere le partite. Su questo nessuno potrà scrivere qualcosa in senso contrario. La nostra ambizione deve essere quella di restare in serie A e dobbiamo lavorare tantissimo per raggiungere».

Salernitana, Sousa: "Mazzocchi giocherà, Dia può partire titolare" Fantacalcio ®

