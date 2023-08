Salario minimo | la petizione dem? Falsi anche i numeri | disastro totale

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 agosto 2023) A ben guardare, il fatto che lasulla firminoPaperoga e Sbirulino potrebbe non essere così assurdo. Eh sì, perché tutto il dibattito sul lavoro povero è taroccato. A partire dai, che ognuno sparacchia a vanvera. Utilizzando fonti autorevoli, s'intende, ma pescando fior da fiore solo il dato che fa comodo, trascurando tutti gli altri. Secondo quanto spiegava ieri La Stampa il governo sarebbe intenzionato ad intervenire prioritariamente solo sui casi più eclatanti di contratti pirata. Bene, direte voi, visto che non si fa altro che parlare di un esercito di lavoratori non coperti dagli accordi di Cgil, Cisl e Uil. Manco per niente. Perché stando ai dati del Cnel (incaricato di elaborare proposte per combattere il lavoro povero), il 97% dei lavoratori è stato ...