Sailing World Championships | all’Italia altri quattro pass Olimpici

(Di sabato 19 agosto 2023) Ottavo giorno deidi Den Haagsenza senza vento, ma l’Italia vola a Parigi 2024 conconquistati grazie alle posizioni in classifica.Ci regalano questo importante traguardo: Maggetti (iQFOiL W), Renna (iQFOiL M), Pescetto (Kiteboard W), Pianosi (Kiteboard M), dopo la medaglia d’oro di Tita-Banti nel Nacra 17.Iin palio per le Olimpiadi sono 107 (il 40% circa dei posti nazione disponibili) distribuiti tra le 10 classi: 11 iQFOiL maschile, 11 iQFOiL femminile, 8 Formula Kite maschile, 8 Formula Kite femminile, 16 ILCA 7, 16 ILCA 6, 10 49er, 10 49er:FX, 8 470 Mix e 9 Nacra 17. Le parole dei protagonisti Classi Olimpiche DT Michele Marchesini: “Giornata a terra, giornata intensissima. AltreCarte Olimpiche, un’altra ...

L'Aia - Ottavo giorno deiChampionships di Den Haag senza vento. L'Italia conquista il pass olimpico per Parigi 2024 con Marta Maggetti (iQFOiL W), Niccolò Renna (iQFOiL M), Maggie Pescetto (Kiteboard W), ...Terzo titolo iridato per il tandem Tita - Banti: 'Mantenere la giusta concentrazione è fondamentale per noi' Settimo giorno deiChampionships di Den Haag: la corrente non fa più notizia, Tita " Banti sì, con il loro terzo titolo iridato. La copertina di oggi è per l'equipaggio Nacra 17 capace di vincere in piena ...Marchesini: 'Oggi è stato un giorno con condizioni di vento e corrente estremamente varie a seconda degli orari e dei singoli campi' Quinto giorno deiChampionships di Den Haag: anche ieri la corrente caratterizza le prove degli atleti in acqua. Da domani le prime medaglie per i Parae ultimi giorni di Gold Fleet per 470 Mix e ...

