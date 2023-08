Russia e Ucraina | pressioni verso la trattativa Cosa succede in autunno

(Di sabato 19 agosto 2023) Secondo molti osservatori la guerra trasi trova sostanzialmente in stallo. Una situazione che potrebbe a questo punto facilitare il ruolo della diplomazia per cercare una mediazione in grado di mettere fine alle ostilità. Lo sostiene l'ambasciatore Giampiero Massolo, presidente dell'Ispi e già direttore generale del Dis, in un colloquio con HuffPost. Secondo Massolo entrambe le parti sarebbero ora appesantite dalla "war fatigue", la cosiddetta fatica bellica, e diversi fattori potrebbero presto spingere Mosca e Kievl'avvio di trattative. "Ci muoviamo in uno scenario condizionato da due fattori - afferma l'ambasciatore - situazione sul terreno (controffensivaincerta negli esiti) e avvio della campagna elettorale americana. A questo stadio e in assenza di novità sul campo, entrambi ...

...di non adesione dell'alla NATO prima di riconoscerne l'indipendenza, questo era proprio Eltsin. L'espansione della NATO ad est è stata un atto ostile e aggressivo nei confronti della, ...Monitorare l'escalation del conflittoe trovare possibili vie per la pace" Il conflitto è un puzzle accumulato di molteplici affermazioni conflittuali su una serie diversificata di ...La controffensiva, la mobilitazione della, la posizione della Nato e della Casa Bianca. Ne hanno parlato, in diretta riservata agli iscritti al canale Youtube del Fatto Quotidiano , Peter Gomez e Gad ...

Guerra Russia-Ucraina, bombardamenti russi su Chernihiv. Colpiti università e teatro: 7 morti e 129 feriti La Stampa

Secondo molti osservatori la guerra tra Russia e Ucraina si trova sostanzialmente in stallo. Una situazione che potrebbe a questo punto facilitare il ...Olga e Yurii, il coraggio della disobbedienza civile. Olga e Yurii, due eroi di pace in tempi e luoghi di guerra. Due storie che raccontano di come la guerra non sia nel destino dei popoli. Un destino ...