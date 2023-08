Rugby | Italia-Romania 57-7 Azzurri dilaganti nel Test Match di San Benedetto del Tronto

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023) La terza sfida delle Summer Series 2023 disorride all’, che strapazza lanelgiocato allo Stadio Riviera delle Palme di Sandel, vinto dagliper 57-7: vittoria che fa morale e ranking in vista della Coppa del Mondo. Nel primo tempo l’passa al primo vero affondo con la meta non trasformata di Brex al 6?, ma a mettere davvero l’incontro in discesa per gliarriva il cartellino rosso rimediato al 10? da Motoc, che lascia lain 14 contro 15 per il resto della sfida. Glidilagano immediatamente: mete di Ioane al 12?, Halafihi al 16?, Capuozzo al 20? e Nicotera al 27?, con Garbisi che centra i pali in tre ...