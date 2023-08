Rompe un uovo in padella e nota che l' albume è rosso | la spiegazione dietro il colore inquietante

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 19 agosto 2023) Una madre si è vista rovinare la giornata in un momento banale come la preparazione difritto. Dopo aver rotto il guscio, infatti, si è accorta che l'era di unacceso. Dopo una breve ricerca, ha capito cos'era successo. A molti di noi è capitato di gettare del cibo nell'immondizia per via del suo cattivo odore o del cattivo aspetto. Nelle case degli italiani, le situazioni più comuni possono riguardare dell'insalata rimasta in busta per qualche giorno di troppo, uno yogurt scaduto oppure una fetta di prosciutto daltroppo scuro. Tuttavia, l'esperienza di una donna inglese va ben oltre quanto appena elencato: a quanti di voi è capitato di trovare uncon l'? Lo stranissimo ...