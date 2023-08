(Di sabato 19 agosto 2023)- Sold out sì. Ma con un piccolo problema di gestione . Laha inviato un'email a tutti gli abbonati per rimarcare alcune disposizioni: in particolare il divieto di introdurre allo stadio ...

- Sold out sì. Ma con un piccolo problema di gestione . Laha inviato un'email a tutti gli abbonati per rimarcare alcune disposizioni: in particolare il divieto di introdurre allo stadio bandiere troppo voluminose (oltre il metro per metro e con un'asta ...C'è stataquesta mattina adopo che un furgone non si è fermato all'alt della polizia. È partito un inseguimento terminato in Piazza Pio XI nel quartiere Aurelio, vicino alla zona del Vaticano. "...e Lazio non credo abbiano la forza per puntare allo scudetto e contemporaneamente fare le ... Lae la pressione ci hanno giocato un brutto scherzo. Se ora il ct ha preso questa decisione ...

Roma, tensione e proteste tra i tifosi: "Non portate i bandieroni" Corriere dello Sport

Cronaca nazionale Roma - 19/08/2023 06:55 - Un'episodio da film ha scosso la città di Roma questa mattina, provocando momenti di paura e tensione. Attorno alle 7 del mattino, ...Avezzano – Momenti di tensione tra un gruppo di stranieri e i commessi all’Eurospin di via Roma, ad Avezzano. Stando al racconto di alcuni presenti, il gruppo, ospite di una struttura che si trova ...