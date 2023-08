Roma-Salernitana | Mourinho | “Manca un attaccante ma non piango”

(Di sabato 19 agosto 2023) L’allenatore giallorosso alla vigilia della sfida fa il punto tra campo e calciomercato “Conosciamo tutti la situazione dell’. Per me, venire qua a piangere non ne vale la pena”. Ladomani riceve lanel match in calendario per la prima giornata della Serie A 2023-2024. L’allenatore giallorosso José, che domani non sarà in panchina per squalifica, alla vigilia della sfida fa il punto tra campo e calciomercato. Lo Special One aspetta una punta che ancora non arriva. “Abbiamo perso Abraham per infortunio alla fine della scorsa stagione e non abbiamo ancora fatto niente per compensare questa situazione. Direttore e società stanno facendo il possibile, io alleno i giocatori a disposizione”, dice il portoghese in conferenza stampa. “Aspettiamo la fine del mercato per valutarlo. Difficile ...

Torna a parlare José Mourinho : l'allenatore dellalive in conferenza a Trigoria dopo mesi e per la prima volta in questa stagione, ad eccezione dell'intervista esclusiva rilasciata al nostro ..., le scelte di Mazzone e Paulo Sousa Sfida tra tecnici portoghesi, anche se quello dellasi accomoderà in tribuna perché a sua volta squalificato. Quasi obbligate le scelte per ...Adesso si fa sul serio. Il campionato dellascatta contro la, non ci sarà José Mourinho - squalificato - ma lo Special One non rinuncia alla tradizionale conferenza prepartita a Trigoria. Anche perché deve lanciare qualche ...

Salernitana, Sousa: “La Roma con un colpo in avanti può puntare allo scudetto” ForzaRoma.info

Riparte la Serie A e riparte la Roma, rinfrancata da una conferma: i propri tifosi. Domenica alle 18:30 contro la Salernitana l'Olimpico sarà tutto esaurito! Sarà la prima uscita per i giallorossi, ...Dopo l'ottimo finale di stagione con Paulo Sousa, la Salernitana è pronta a ripartire per cercare di ripetersi. La strada è subito in salita, con i granata che affronteranno la Roma all'Olimpico.