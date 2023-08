Roma-Salernitana | Mourinho | “Manca un attaccante lo sappiamo Arbitri? Chiedo parità di trattamento”

(Di sabato 19 agosto 2023) La prima della stagione per lasarà nelle mura amiche dello Stadio Olimpico, posto in cui gli uomini dise la vedranno contro ladi Paulo Sousa. Nonostante la squalifica che avrebbe potuto “giustificare” l’assenza della conferenza stampa, il tecnico dellaha voluto presenziare, rispondendo alle domande dei giornalisti. Queste le parole di. Sulla: “Laha il potenziale per arrivare in Europa. Ha un ottimo allenatore e una rosa di grande esperienza. L’anno scorso ha collezionato tanti risultati positivi e ha perso pochissime volte. Mi aspetto una partita difficile, ma in Serie A non esistono gare facili“. Sulla squalifica di Dybala e di Pellegrini: “Nel calcio siamo anni indietro: iniziare una competizione ...

Josè Mourinho è molto duro contro Matic . Nella conferenza stampa di presentazione della prima giornata di campionato, che vedrà i giallorossi affrontare ladi Paulo Sousa , il tecnico portoghese ha risposto senza mezzi termini ad una domanda sul centrocampista serbo, che ha lasciato la capitale per trasferirsi al ...Jose Mourinho è tornato a parlare in conferenza stampa alla vigilia di una partita: domani all'esordio con lasarà squalificatoAlla vigilia dell'esordio del suo terzo anno alla, Jose Mourinho decide a sorpresa di tornare in conferenza stampa. Lo scorso anno, nel giorno che precedeva la ...José Mourinho, allenatore della, ha parlato alla vigili dell'esordio in Serie A contro laJosé Mourinho, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Abbiamo lavorato bene, molto bene. Arriviamo praticamente con 40 giorni di lavoro dove tutti i giocatori ...

Roma-Salernitana: apertura cancelli alle 16. Tutte le info per l'Olimpico - Roma news RomaNews

Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...Inizia ufficialmente la Serie A 2023-24. Dopo l'esordio di Napoli ed Inter di oggi, sabato 19 agosto, domani toccherà alla Roma di José Mourinho, che ospiterà la Salernitana alle 18:30 allo Stadio Oli ...