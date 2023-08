Roma | Mourinho | «Attaccante? Non voglio piangere | la società sa»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 19 agosto 2023) José, allenatore della, ha parlato alla vigili dell’esordio in Serie A contro la Salernitana José, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Abbiamo lavorato bene, molto bene. Arriviamo praticamente con 40 giorni di lavoro dove tutti i giocatori hanno fatto il 100% del lavoro o quasi. Abbiamo avuto pochissimi problemi, nemmeno quelli che di solito ci sono in pre season. Nessuno domani rimarrà fuori per infortunio. Abbiamo due giocatori importanti fuori per squalifica però arriviamo bene. Ringrazio tutto lo staff e tutti i giocatori perché abbiamo lavorato molto bene in questo periodo. Siamo migliorati in diversi aspetti del nostro gioco. Paredes e Renato Sanches ci aiuteranno perché hanno qualità ma non sono preparati per giocare con noi conoscendo i nostri principi e ...