Roma | Matic può tornare da eurorivale | lo scenario

(Di sabato 19 agosto 2023)- Occhio agli incroci del destino: Nemanjapotrebbe incontrare molto presto lacome avversario in Europa League. Già perché il Rennes , di cuiha parlato in termini entusiastici ...

- Occhio agli incroci del destino: Nemanjapotrebbe incontrare molto presto lacome avversario in Europa League. Già perché il Rennes , di cuiha parlato in termini entusiastici dopo aver lasciato frettolosamente Trigoria, è ...... Mourinho deve cercare di far fare il salto di qualità allaLA GUIDA ALLA NUOVA SERIE A, ... Ajax): 7,5 mln Carles Perez (a, Celta Vigo): 5,2 mln Bryan Reynolds (d, Westerlo): 3,5 mln Nemanja...Da Parigi ritorna Paredes che sostituiràin regia. Colpo a zero in difesa: dall'Eintracht preso Evan Ndicka CALCIOMERCATO, LE NEWS E LE TRATTATIVE LIVE(3 - 5 - 2) PORTIERE: RUI PATRICIO ...

Matic dimentica la Roma e confessa: "Ho scelto il Rennes per un motivo" Corriere dello Sport

ROMA - Occhio agli incroci del destino: Nemanja Matic potrebbe incontrare molto presto la Roma come avversario in Europa League. Già perché il Rennes, di cui Matic ha parlato in termini entusiastici ...Il pronostico di Lens-Rennes, partita valevole per il 2° turno di Ligue 1 cominciato lo scorso fine settimana: intriga la quota GOAL+OVER ...