(Di sabato 19 agosto 2023)- Un giorno al debutto, un giorno in meno per assoldare un centravanti. Domani, contro la Salernitana, Mourinho chiede a Belotti i gol che non ha avuto in un campionato intero. Ma in prospettiva ...

Ma in prospettiva ladeve assolutamente inserire un organico un attaccante affidabile , oltre al profilo giovane che Tiago Pinto aveva individuato un mese fa nel brasiliano Marcos Leonardo. ...... che si svolge anella spettacolare cornice dell'Accademia di Francia a Trinità dei Monti, ... Cinquant'anni dopo, Carmen, introversa direttrice di, è alla ricerca di persone che condividano ...Nell'ambito della terza edizione del Festival di Film di Villa Medici, che si terrà ada mercoledì 13 a domenica 17 settembre 2023 , saranno presentati dodici film in competizione ...di, è ...

Roma, casting attaccanti: si propone Gnonto, in ballo Abel Ruiz e Ekitikete Corriere dello Sport

ROMA - Un giorno al debutto, un giorno in meno per assoldare un centravanti. Domani, contro la Salernitana, Mourinho chiede a Belotti i gol che non ha avuto in un campionato intero. Ma in prospettiva ...L’inizio della stagione è ormai vicinissimo, ma il rebus centravanti in casa Roma non sembra ancora vicino alla soluzione ... più elevata rispetto agli altri protagonisti di questo lunghissimo casting ...