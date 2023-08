Roma | Bruno Conti sarà in panchina al posto di Mourinho

(Di sabato 19 agosto 2023) Laha ufficializzato cheprenderà ildi Joséincontro la Salernitana Di seguito il comunicato della. COMUNICATO – Domenica pomeriggio contro la Salernitana la leggendatornerà sulladella. “Un’emozione grandissima – sono le parole di-. L’allenatore ovviamente èe in considerazione della squalificaStefano Rapetti la sua voce in campo: a me è stato chiesto di essere di supporto e io non vedo l’ora di poter dare il mio contributo. So che domenica cil’ennesimo sold out allo Stadio Olimpico, da parte mia spero di ...

Comincia in casa lasenza Mourinho e il suo staff, Dybala e Pellegrini, tutti squalificati. In panchina andràConti, ma sarà un impegno di rappresentanza, che consentirà ai tifosi di ...... 26 e 27 agosto ): Il primo giorno, dalle ore 10 alle ore 12 negli spazi del piazzale Centro di Comunità in via, Annalisa Masala e Bruna Cossu (metodoMunari) animeranno il laboratorio ..."Il calcio va raccontato con serenità e allegria, non è materia da convegno di fisica ... Prima di andare in onda non scrivevo mai niente, giusto le formazioni: così ho imparato daPizzul , ...

Roma-Salernitana: Bruno Conti in panchina e Rapetti allenatore, ecco perché Corriere dello Sport

Un Dybala a tutto campo. Che parla di tutto. Ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo As la Joya, che domani contro la Salernitana non sarà in campo per ...Cookies Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati che si chiamano "cookies". Anche la maggior parte dei grandi siti fanno lo stesso. Sarà 26 ...