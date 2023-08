Roma 22enne romano indiziato di aver compiuto due rapine in due supermercati arrestato dai Carabinieri mentre era in vacanza ad Ardea

Ilè stato poi portato presso la casa circondariale diRegina Coeli. Il giovane, difeso dall'avvocato Giovanni Ferrari, si era fatto conoscere per le strade di San Lorenzo per un'altra ...I Carabinieri della Stazione diSan Lorenzo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di, nei confronti di unromano, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata in concorso, in danno di due supermercati, colpi avvenuti il 24 marzo e il 27 maggio scorsi. In entrambi gli ...Esterno d'attacco, 27enne, cresciuto nel settore giovanile della, con la quale ha debutto in A ... Ilattaccante, cresciuto nelle giovanili del Padova, dopo le esperienze nella Primavera di ...

Armato di coltello rapina due supermercati, 22enne arrestato a ... Italpress

