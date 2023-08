Roberto Vannacci e Paola Egonu | «I suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità»

(Di sabato 19 agosto 2023) La Verità pubblica oggi un altro estratto dal libro di“Il mondo al contrario”. Si tratta dell’estratto in cui il generale nel frattempo destituito parla della pallavolista, che ha detto di non volersi scusare e di lottare contro il pensiero unico, la prende alla lontana. Ovvero da Annibale: «Da adolescente leggendo un libro su Annibale ho avuto un’incredibile rivelazione: l’autore, il bravissimo Gianni Granzotto, sosteneva infatti che “«”sessanta nonni ci dividono oggi da Annibale. Sessanta nonni soltanto. Potrebbero stare tutti in quella stanza della memoria, cucitrice del tempo”»”. E proprio questo bellissimo esempio mi consente di evidenziare che la cultura di una popolazione ed il tempo a cui fa riferimento sono parametri intimamente legati tra loro». La ...

"Risponderò nelle sedi e nei tempi opportuni" ha commentato dopo il provvedimento preso dallo Stato maggiore dell'Esercito. Il generale, autore del discusso libro "Il mondo al contrario" , è stato rimosso dallo Stato maggiore dell'Esercito da capo dell'Istituto geografico militare. A quanto si apprende, sarebbe stato ...Il generale non fa dietrofront. E così,, sceglie di cavalcare l'ondata di polemiche sollevate dal suo libro - invettiva, 'Il mondo al contrario', per rilanciare la sua personale visione del mondo e delle cose. Sull'altare ...ROMA - 'E' un comportamento disonorevole'. E' il giudizio sul generaledi Roberta Pinotti, ex ministra dem della Difesa che, in un'intervista a la Repubblica, ricorda le prime unioni civili in uniforme e, al tempo stesso, la responsabilità dei comandi ...

Il generale Vannacci destituito dal comando dopo il suo libro omofobo e sessista. Ma il Pd: “Non basta” la Repubblica

I primi siluri sono giunti dai difensori di Vannacci, che lo accusano di aver fatto ingerenza nell’Esercito e di non aver preso le difese del generale. Poi è partita la carica dalla trincea opposta, ...Sono tantissimi i tweet di sostegno al generale Roberto Vannacci che negli ultimi giorni è stato rimosso dall’incarico di presidente dell’IGM per via delle sue affermazioni contro la comunità Lgbt, il ...