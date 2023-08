Roberto Vannacci | chi è il generale autore de il mondo al contrario | le missioni in Medio Oriente | le denunce sull' uranio impoverito | le 3 lauree

Pubblichiamo uno stralcio dal libro "Il mondo al contrario" di. La cultura di un popolo è un prodotto dinamico e si arricchisce di altri contributi, ma questi correttivi non modificano ciò che si è cristallizzato in 5 millenni di storia. I ...Il generale di divisioneè stato rimosso dal comando dell'Istituto geografico militare di Firenze per il suo libro "Il mondo al contrario", che ha sollevato un putiferio. Non significa destituzione o ...Anche il più severo critico del governo dovrebbe elogiare il Ministro della Difesa sul caso del generale. Guido Crosetto non ha atteso, come avrebbero fatto altri, che la questione si sgonfiasse e, subito dopo l'uscita sui media delle citazioni dal volume del graduato, l'ha subito ...

Il generale Vannacci destituito dal comando dopo il suo libro omofobo e sessista. Ma il Pd: “Non basta” la Repubblica

ROMA (ITALPRESS) – "E' un comportamento disonorevole". E' il giudizio sul generale Roberto Vannacci di Roberta Pinotti, ex ministra dem della Difesa che, in un'intervista a la Repubblica, ricorda le ...