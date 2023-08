Roberto Vanancci è un patriota | ma per i radical chic è “un fascista”; dimissioni si | ma di Crosetto

(Di sabato 19 agosto 2023) SCRITTI BELLICI “Vannacci non va trasferito bensì radiato, perché incompatibile con la costituzione. Il vero problema é la sua ideologia, ben radicata nel corpo della Folgore, di cui Vannacci ne è stato capo. Lo stesso corpo militare a cui purtroppo si riconducono gravissimi crimini…” (Rula

Roberto Vannacci e Paola Egonu: «I suoi tratti somatici non ... Open

"Il Generale Vannacci non è stato destituito. Come da prassi nelle Forze Armate è stato avvicendato nell’incarico, su decisione del Capo di Stato Maggiore ...L'ex senatore della Lega Pillon sostiene il Generale di Divisione Vannacci al centro delle polemiche per il suo libro ‘Il mondo al contrario’.