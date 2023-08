... NicolaTempo effettivo nel calcio, Nicolaex designatore arbitrale della Serie A, ... "Le polemiche c i saranno sempre, non si può giudicare il Var dallache fa parte del calcio ...... NicolaTempo effettivo nel calcio, Nicolaex designatore arbitrale della Serie A, ... "Le polemiche c i saranno sempre, non si può giudicare il Var dallache fa parte del calcio ...

Rizzoli: “La polemica fa parte del calcio, così come l’errore umano” Pianeta Milan

Nel corso di un'intervista, l'ex arbitro Nicola Rizzoli ha toccato diverse tematiche relative al mondo del calcio tra cui VAR, polemiche e tempo effettivo ...Nicola Rizzoli, ex arbitro di Serie A e ora responsabile del dipartimento arbitrale CONCACAF del Nord e Centro America, ha parlato ...