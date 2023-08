Riforme | Santanché | ' grazie a donna premier si faranno'

(Di sabato 19 agosto 2023) Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "Lepromesse, come quella in senso presidenziale, quella dell'autonomia differenziata o la separazione delle carriere per i magistrati, si, a differenza degli ultimi quarant'anni, perché adesso c'è unacome". Lo dice Daniela, ministra del Turismo, intervistata da Stefano Zurlo a ‘Gli incontri del Principe', al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca).

L'Italia ha proposto di rivedere 144 investimenti erelativi alle sei aree tematiche del piano (le cosiddette "missioni"). La dotazione dell'Italia nell'ambito del capitolo RePowerEu in ......del ministro Danielae le relative polemiche. Renzi, dopo aver presentato in Senato un ddl a sua firma, continua a incalzare, oltre che il governo, Azione sul fronte dellee in ...È una mano tesa a Meloni ' Sulle- risponde il leader di Italia viva - si lavora insieme, maggioranza e opposizione. Quando ero premier hanno fatto fallire la riforma pur di attaccarmi: non ...