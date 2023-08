Ricordando Vezio | il titolare del ' bar del Pci' tra storia e passione

... dallo scrittore Fulvio Abbate, che per primo lo inserì in uno dei suoi itinerari insoliti della città, al giornalista, scrittore e sceneggiatore Dante Matelli, dal qualeaveva imparato tutto ...... dallo scrittore Fulvio Abbate, che per primo lo inserì in uno dei suoi itinerari insoliti della città, al giornalista, scrittore e sceneggiatore Dante Matelli, dal qualeaveva imparato tutto ...

Dynamic 3 Un bar che Paolo Virzì amava molto, è suo il ritratto di Vezio in copertina; non mancano i ricordi di altre persone meno conosciute, ma che gli volevano un gran bene. Resta invece il mistero ...Nel libro di Maria Arcidiacono, vedova del «lattaio rosso», la storia di un locale unico a due passi da Botteghe Oscure, sede del vecchio Pci ...