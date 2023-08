Ricki | un bambino inglese di 8 anni | ha scritto a re Carlo III chiedendogli di intervenire per evitare l’abbattimento di alberi nella sua città

(Di sabato 19 agosto 2023)ha solo 8e frequenta la terza elementare di una scuola di Rayleigh, nel sud dell’Inghilterra. Ma non è unqualunque. Nonostante la giovanissima età, è già un attivista ecologico impegnato a salvaguardare gli spazi verdi della suae si è preoccupato alla notizia dell’imminente abbattimento di 63da parte di Taylor Wimpey, una ditta di costruzioni britca. Cedri, aceri, quercie e platani sono destinati a essere eliminati per far posto a un’area residenziale. E Ricky ha deciso di chiedere direttamente aiuto a reIII. ...

