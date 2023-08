Ricchezza globale | drammatiche notizie per il mondo | numeri pessimi

Leggi su notizie

(Di sabato 19 agosto 2023), leche arrivano e che riguardano ilnon sono assolutamente delle migliori:a dir pocoI dati parlano chiaro e la sentenza è sconvolgente se non drammatica: ilè più povero. Per la prima volta dalla crisi finanziaria, nel 2022, laè calata. La conferma arriva direttamente dagli analisti di Ubs che hanno emanato degli studi che riguardano il rapporto sullainsieme a Credit Suisse. Quali sono state le cause? A dire il vero i fattori che hanno determinato questo calo sono stati molti. In primis quello che riguarda l’inflazione alta, senza dimenticare i tassi di interesse e apprezzamento del dollaro. ...