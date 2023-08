Reggio Emilia | educatore di «Comunione e Liberazione» arrestato per violenza sessuale su una 14enne

(Di sabato 19 agosto 2023) È accusato disu una ragazza di 14 anni, il responsabile provinciale di Gioventù studentesca «Don Giussani» che oggi – sabato, 19 agosto – è statodai carabinieri dia poche ore dall’inizio del Meeting dia Rimini. L’uomo di 52 anni, membro dei «Memores Domini» (un’associazione laicale cattolica i cui membri vivono i precetti di povertà, castità e obbedienza sotto l’egida del movimento), è stato raggiunto in mattinata a Caorle (Venezia) dove abitano i genitori. I militari gli hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini. L’episodio risalirebbe allo scorso aprile. Secondo gli inquirenti, mentre era in ritiro spirituale a Rimini, ...

