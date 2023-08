L'uomo è responsabile provinciale di Gioventù Studentesca 'Don Giussani' a, ma a firmare l'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stato il gip del Tribunale di Rimini, Vinicio ...Il responsabile provinciale di Gioventù Studentesca "Don Giussani" di, che fa riferimento a Comunione e Liberazione, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale su una 14enne. Secondo gli inquirenti, mentre era in ritiro spirituale a Rimini, in ...c'è la sfida tra le due regine del mercato: il Sassuolo di Dionisi affronta l'Atalanta di Gasperini che presenta Kolasinac e Bakker mentre Scamacca e De Ketelaere dovrebbero entrare ...

Reggio Emilia, arrestato educatore: è accusato di violenza sessuale su una 14enne TGCOM

Il responsabile provinciale di Gioventù Studentesca "Don Giussani" di Reggio Emilia, che fa riferimento a Comunione e Liberazione, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale su una 14enne.Stano alle prime informazioni gli abusi sono avvenuti mentre la giovane era in ritiro spirituale a Rimini in preparazione della Pasqua ...