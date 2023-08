Reddito di cittadinanza addio | per 2mila lombardi c’è il nuovo “supporto” Sei d’accordo?

(Di sabato 19 agosto 2023) Il prossimo 1 settembre farà il suo esordio la nuova misura di politica attiva del lavoro che accompagnerà gli ex beneficiari deldi. Al via quindi il ‘per la Formazione e il Lavoro’, come previsto dal Decreto Legge 48/2023 poi convertito nella Legge 85/2023. “Con assunzione di responsabilità tipicamente lombarda – afferma l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi – stiamo lavorando ininterrottamente anche nel mese di agosto per il superamento del ‘di’, per garantire l’accesso alla nuova misura agli ex beneficiari ‘attivabili’ al lavoro”. “Per questo – spiega – nell’ultimo incontro con il Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone avevamo chiesto la lista di chi aveva ricevuto l’SMS con cui l’INPS ha comunicato la ...

Il RdC non piace agli italiani, ma solo a 5Stelle e pentiti Pddi: forse è ora di uscire dal politicamente corretto caro ai radical chic e dire le cose come... Confcommercio: ad ...Il lavoratore che non si forma resta a bocca asciutta I beneficiari didifiniscono tra i banchi di scuola: l'erogazione del sussidio è vincolata... Greta si ritira a 19 anni, ...Se noi riproponessimo quella misura, dovremmo trovare in altro modo, con altre tasse, 12 miliardi di euro l'anno che sono ben più di quanto è costato ildimentre noi, avendo ...

Reddito di cittadinanza, chi lo perde riceverà l'Assegno unico senza decurtazioni (sulla stessa carta): l'annu ilmessaggero.it

La sinistra polemizza col governo sulle accise ma cade in contraddizione. Pd e 5s vorrebbero infatti tassare i combustibili fossili e abolire i "sussidi ambientalmente dannosi", con conseguenti rincar ...Corsa contro il tempo per far partire dal primo settembre il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), ovvero il miniassegno da 350 euro al mese per coloro che, in quanto «occupabili», hanno perso ...