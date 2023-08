Real Betis vs Atletico Madrid – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 19 agosto 2023) Il match più importante della seconda settimana della Liga 2023-24 si svolgerà domenica 20 agosto sera a Siviglia, con ilche accoglierà l’. Ilha aperto la stagione con un successo per 2-1 sul Villarlo scorso fine settimana, mentre l’è stato in azione lunedì sera, vincendo per 3-1 sul Granada al Wanda Metropolitano. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreUn buon risultato si è ...