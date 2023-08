Re Carlo III si prepara ai 75 anni | cosa ha deciso su Harry e Meghan

Leggi su velvetmag

(Di sabato 19 agosto 2023) Occhi puntati sul prossimo compleanno di reIII. I festeggiamenti della Famiglia Reale inglese fanno sempre notizia. E soprattutto da quando il principee sua moglie,Markle hanno “abbandonato” la Corona, le occasioni come la cerimonia di incoronazione o le ricorrenze ufficiali offrono una terreno fertile per speculare sui rapporti tra i reali. Il prossimo mese di novembre il Regno Unito festeggerà il 75esimo compleanno di reIII. Si tratta di un compleanno importante per il Sovrano. Oltre ad essere una cifra tonda, infatti, si tratta del primo da Re che potrà festeggiare in grande. Lo scorso anno, infatti, il suo compleanno è avvenuto solo qualche mese dopo la morte della regina Elisabetta. La Famiglia Reale era ancora in lutto, mentre siva al cambiamento di ...