Rapinò due supermercati a Roma | beccato mentre è in vacanza al mare ad Ardea

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 19 agosto 2023)dueed è stato poiadera in: i Carabinieri della Stazione diSan Lorenzo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di, nei confronti di un 22enneno, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata in concorso, in danno di due, colpi avvenuti il 24 marzo e il 27 maggio scorsi. In entrambi gli episodi l’uomo è gravemente indiziato di aver fatto irruzione nei, armato di coltello, facendosi consegnare l’incasso. Le indagini dei Carabinieri, scattate a seguito delle denunce presentate dai direttori dei punti vendita, grazie ...