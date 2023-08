(Di sabato 19 agosto 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Diversi match in programma per la puntata che vedranno in azione alcuni dei protagonisti di All In. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quanto è accaduto in puntata. Komander vs Rey Fenix (3,5 / 5) Un match veramenteicolare che alza il livello rispetto agli ultimi incontri visti qui a. Fa quasi strano ormai vedere un match così ben lottato e combattuto qui, ma fortunatamente lo abbiamo avuto ed è stato anche divertente. A vincere con una Muscle Buster modificata è Rey Fenix. Vincitore: Rey Fenix BACKSTAGE: Britt Baker ci dice che lei era al primo All In e sempre lei è stata la prima donna ad essere stata messa sotto contratto con la compagnia. E sarà sempre lei ad All In davanti a 80.000 persone a vincere ...

...presentazione ufficiale della Jeep Compass 2024 potrebbe avvenire in Brasile entro la fine del... valori identici a quelli del. La trazione sarà 4 4, affiancata da un cambio automatico a 9 ...'We are continuing our operations to detain others involved,' Inspector General of Punjab Police Usman Anwar said on Thursday, a day after hundreds of people went on aattacking Christian (...Ram ha continuato a crescere in Brasile con 5369 vendite nei primi sette mesi dele l'anticipazione per il nuovo- sviluppato e prodotto in Brasile - ha già raccolto più di 6500 ordini. ...

Rampage 18.08.2023 Fight For The Fallen part 2 Zona Wrestling

Di seguito tutti i risultati di Fight for the Fallen (Rampage), show della AEW che è andato in onda il 18-08-2023. –Rey Fenix ha sconfitto Komander, questa è stata una grande sfida Fenix si è tolto la ...La notte del 17 agosto ha segnato un punto di svolta per Ram con l'arrivo del nuovo Ram Rampage nelle 115 concessionarie brasiliane del brand. Questo ...