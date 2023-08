Quinto giorno di ricerche per Manuel | nessuna novità dal mare

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAnche oggi ilnon ha restituito il corpo del barmanCientanni, il ragazzo salernitano di 29 anni disperso indallo scorso 14 agosto, quando è caduto in acqua senza che il suo corpo riemergesse. É coordinato dalla Procura di Salerno che ha aperto un’inchiesta che al momento ha iscritto nel registro degli indagati le altre due persone a bordo dell’imbarcazione presa a noleggio, due amici con il quale il disperso aveva trascorso la giornata in, il piano delleche vede al lavoro la capitaneria di porto di Salerno, con il supporto di vigili del fuoco. Da domani il raggio di azione potrebbe essere allargato ulteriormente, prendendo in considerazione il gioco delle correnti e dei venti e cercando di ipotizzare quello che potrebbe essere stato il ...