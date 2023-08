Quella volta che Mazzone corse a perdifiato sotto la curva dell’Atalanta dopo la tripletta di Baggio | «Mo’ vado e li meno» – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 19 agosto 2023) La lunghissima carriera da allenatore di Carletto, morto oggi ad Ascoli Piceno all’età di 86 anni, è punteggiata di incitazioni caldissime e sfuriate leggendarie, ai suoi giocatori o a quelli avversari, al malcapitato arbitro di turno e perfino, perché no, anche all’indirizzo dei tifosi. Ne sanno qualcosa gli ultrà, che il 30 settembre 2001 «subirono» dauna vendetta sportiva entrata nella storia del calcio. Si giocava in quell’inizio d’autunno il derby lombardo tra Brescia – il club che allenava in quegli anni il tecnico romano – e Atalanta, partita sempre sentitissima dalle due tifoserie. Nel Brescia splendeva la stella, pur calante, del “divin codino” Roberto. L’Atalanta non era ancora quello squadrone da zona Champions che sarebbe diventato negli anni successivi, ma dava filo ...