Quei lavoratori introvabili nelle regioni d’Italia | «Un’emergenza in crescita ovunque»

(Di sabato 19 agosto 2023) L’associazione Confartigianato lancia l’Sos manodopera. Nell’ultimo anno la quota disul totale delle assunzioni previste è cresciuta. Passando dal 40,3% di luglio 2022 al 47,9% di luglio 2023. Si tratta di «un fenomeno diffuso in tutta Italia e in tutti i settori, da quelli tradizionali alle attività digitali e hi tech». Ma anche di una «emergenza in. Nell’ultimo anno la quota didifficili da trovare è salita di 9,1 punti percentuali nel Mezzogiorno, 6,9 punti nel Centro, 7,4 punti nel Nord Ovest, 6,5 punti nel Nord Est». Le maggiori difficoltà si riscontrano per i tecnici specializzati nella carpenteria metallica (70,5% di personale difficile da trovare),costruzioni (69,9%), nella conduzione di impianti e macchinari ...