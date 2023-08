Quei bravi ragazzi | la storia di un mafioso che ha un brusco risveglio

(Di sabato 19 agosto 2023)Iris ore 21 Con Ray Liotta, Robert De Niro e Joe Pesci. Regia di Martin Scorsese. Produzione USA 1990. Durata: 2 ore e 25 minuti LA TRAMA Vent'anni di vita daraccontata da uno che fin da giovanotto non ha aspirato altro che vivere di furti, di contrabbando, di ricatti. Una pacchia in fondo (fra l'altro non pagò mai una multa). Un giorno la pacchia finisce quando la giustizia arriva a mettere la mani su Henry e la sua combriccola. Pazienza.Optando per una vita da "pentito" Henry non conoscerà mai la prigione. PERCHE' VEDERLO perchè è uno migliori film di Scorsese. Un saggio antropologico raccontato magistralmente su come vive , mangia, ama un. E come (occasionalmente) uccide.

Quei bravi ragazzi venne candidato a sei Oscar nel 1991, Joe Pesci vinse come miglior attore non protagonista. La madre di Scorsese interpreta un delizioso cammeo servendo la cena ai "ragazzi" in ...