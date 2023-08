Quanti soldi ha guadagnato Marcell Jacobs con l’argento ai Mondiali? Montepremi e cifre | assegno pregevole

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023) Leonardo Fabbri ha fatto sognare l’Italia intera aidi atletica leggera, rendendosi protagonista di una delle gare più iconiche della specialità, quel getto del peso che affonda le sue radici nell’antichità e che è l’emblema degli uomini più forti del Pianeta. Il giovane fuoriclasse toscano si era presentato a Budapest da autentico outsider, dopo che in stagione aveva raggiunto una serie di risultati di assoluto spessore tecnico. Leonardi Fabbri aveva rischiato l’eliminazione in mattinata, qualificandosi all’atto conclusivo con il dodicesimo e ultimo posto utile, salvandosi per appena sei centimetri. In serata, però, il 26enne si è completamente trasformato e al terzo tentativo ha spedito l’attrezzo ad addirittura 22.34 metri: migliorato di ben 35 centimetri il proprio personale vecchio di tre anni, Il risultato odierno è notevole dal punto di vista agonistico ...