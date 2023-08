Quando pagano l' Assegno unico ad Agosto 2023? Ecco il calendario Inps - LE DATE

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 19 agosto 2023)l'ad? Consulta il- LE. L’universale per figli a carico I pagamenti dell'dell'saranno effettuati successivamente al 10 luglio per coloro che non hanno subito alcuna variazione dell'importo. Tra la seconda e la terza settimana di, dovrebbe giungere il pagamento dell’, con i...