Putin incontra il generale Gerasimov | criticato da Prigozhin

(Di sabato 19 agosto 2023) MOSCA – Il presidente russo Vladimirha tenuto un incontro con i generali responsabili della guerra in Ucraina, lo riferisce il Cremlino attraverso i suoi canali ufficiali. “Il presidente ha ascoltato i rapporti del capo di stato maggiore delle forze armate della Federazione russa Valery, dei comandanti delle aree e di altri alti ufficiali del gruppo”, ha affermato il Cremlino. I dettagli dell’incontro non sono stati specificati.si sarebbe recato a Rostov sul Don, nel sud della Russia, dove è stato informato da Valery– in una sua rara apparizione dopo le aspre critiche dei vertici della Wagner – e da altri alti generali che sono a capo di quella che la Russia chiama un’operazione militare speciale in Ucraina, ovvero la guerra di invasione. I video diffusi mostrano ...