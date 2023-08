Molteplici i linguaggi utilizzati: ombre, marionette, oggetti,, teatro visuale e nuove tecnologie, avanguardia e tradizione, per riflettere sul mondo contemporaneo e portare davanti ...E' riproposta, in questa edizione, per celebrare i cinquanta anni di vita dell'opera deiin ... Sabato 12, alle 17, saranno protagonisti idi Mattia Zecchi, provenienti da Bologna, con "......Pista delle biglie SPETTACOLI Sabato 5 Agosto La magia della danza (Des danza) La storia di Pinocchio (ITINERARTE) Domenica 6 Agostoteatro il Gatto con gli stivali il teatro dei. ...

Pupi e burattini, grandi risate nei borghi - Cultura e Spettacoli ... L'Eco di Bergamo

LA RASSEGNA. Un ricco cartellone di spettacoli nelle località di provincia. Il XXVI Premio Giuseppina e Benedetto Ravasio a Sophie Hames della Compagnia Mon Coeur de Bois. Riconoscimenti alla Famiglia ...Gran finale per “La Macchina dei Sogni”, il festival ideato e diretto da Mimmo Cuticchio e quest’anno dedicato ai cinquant’anni del Teatro dei Pupi di Via Bara all’Olivella, inaugurato dal Maestro il ...