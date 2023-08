Puglia | la replica dei balneari a Mario Tozzi dopo il post da Rodi | «Anche da noi spiagge gratis | suo padre viene qui»

(Di sabato 19 agosto 2023) Il geologoha magnificato di recente su Facebook il mare die l’accoglienza della Grecia. «Qui è dove, invece, ombrellone e lettini sono a. Domando al chiosco là sopra se si deve consumare per forza, rispondono che no, solo se si vuole. Distanze fra gli ombrelloni impensabili, doccia calda, bagni strapuliti, km di spiaggia senza nessuno. Acqua come la vedete. Pieno agosto. Costo zero. Nonil sano desiderio di mandare a quel paese qualcuno dei nostri bravi?», ha scritto. Oggi arriva ladi Antonio Capacchione, leader del Sindacato Italiano(Sib). «qui la spiaggia è ‘a’. Il mare è cristallino. E più in là c’è un chiosco dove non ...

Oggi arriva ladi Antonio Capacchione, leader del Sindacato Italiano Balneari (Sib). "Anche ... non vi viene il sano desiderio di mandare a quel paese qualche accanito detrattore dellae ...Il Comune di Bari, in una nota,ai senatori Filippo Melchiorre e Ignazio Zullo di Fratelli d'Italia, intervenuti sulla ... Regionee Comune di Bari, procedura indispensabile per l'impegno ...A stretto giro è invece arrivata ladi Fratelli d'Italia, attraverso i senatori Filippo ... vale a dire sui circa 6 miliardi di euro non spesi dalla Regione. Il Comitato era a conoscenza ...

Puglia, la replica dei balneari a Mario Tozzi dopo il post da Rodi ... Open

“Le spiagge ci sono dappertutto, ma solo da noi se ne abusa così. Qui in Grecia, per quanto non ci sia l’attrezzatura della Romagna, il mare, che fino a prova contraria è… Leggi ...Luca Argentero, la storia d'amore con i suoi bambini: la replica di Cristina Marino Non potrebbe esserci ... (Notizie.it ) Vacanze in Puglia anche per Luca Argentero e famiglia: lo confermano le foto ...