Prodotti pericolosi | sequestri nel tarantino Salento | impresa edile sconosciuta al fisco Guardia di finanza

(Di sabato 19 agosto 2023) Di seguito alcuni comunicati diffusi dalladi: Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno eseguito presso alcuni esercizi commerciali ubicati nel capoluogo e nei comuni di San Giorgio Ionico, Pulsano, Fragagnano, Sava, Manduria, Martina Franca e Laterza controlli a contrasto della vendita al pubblico dinon conformi e potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Gli interventi effettuati dai Finanzieri hanno permesso di sottoporre complessivamente a sequestro oltre 600 mila, tra i quali bigiotteria e articoli in plastica per uso alimentare privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo”. Tale provvedimento normativo stabilisce, infatti, che idestinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, debbano riportare le ...

Gdf, sequestrati oltre 600mila prodotti pericolosi nel Tarantino La Gazzetta del Mezzogiorno

