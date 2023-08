Probabili formazioni Serie A oggi 19 agosto | chi gioca | squalificati | assenti e infortunati

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023) È finalmente tutto pronto per l’inizio del campionato diA che prenderà il via nella giornata di, sabato 19. Quattro le partite in programma, a cominciare da quella che vede coinvolti i Campioni d’Italia. Il nuovo tecnico Rudi Garcia potrà contare su Osimhen, ma non Kvaratskhelia. Di fronte il neopromosso Frosinone che si affida ad uno zoccolo duro composto da molti italiani. In contemporanea, alle 18.30, la sfida salvezza tra Empoli e Verona con Zanetti che si affiderà alla coppia centrale Ismajli-Luperto e all’esperienza di Caputo in avanti, con a supporto Baldanzi. Il nuovo Verona di Marco Baroni, invece, riaprte dal 3-4-2-1, ma deve fare a meno di duetori importanti come Hien e Faraoni, entrambi. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in ...