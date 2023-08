Probabili formazioni Empoli-Verona | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023) Quest’oggi, sabato 19 agosto 2023, prenderà il via la Serie A 2023-2024. L’edizione numero 122 del massimo campionato italiano di calcio alzerà il sipario su di sé con due anticipi alle ore 18.30 e altrettanti alle ore 20.45. Nel primo caso, oltre ai campioni d’Italia del Napoli che saranno di scena a Frosinone, saranno in campo. Allo stadio Castellani del capoluogo toscano, quindi, vedremo in azione l’di mister Zanetti contro gli scaligeri del neo-mister Baroni. Una sfida subito molto importante, che metterà in palio 3 punti pesanti tra due squadre che, a rigori di logica, dovranno combattere per la zona retrocessione dopo quanto visto un anno fa. I padroni di casa si presentano in formazione pressoché tipo, e cercheranno di mettere alle spalle la brutta sconfitta interna in Coppa Italia contro il Cittadella. ...